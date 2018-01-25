Стразы, ангелы, БДСМ: в Днепре показали необычные гробы

В Днепре начали производство необычных эко-гробов из картона с оригинальным дизайном.

Сообщается, что дизайн выбирается в зависимости от пожелания покупателя. Люди могут выбрать изображение алых роз и ангелов, любителям гламура предлагает стразы.

Кроме того, есть гробы для почитателей BDSM и гробы с национальной символикой. .

Отмечается, что во время презентации зимней коллекции производитель устроил возле товара целую эротичную фотосессию под лозунгом: «Смерть — это сексуально. Эрос и Танатос вместе!».

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