Президент Российской Федерации Владимир Путин в процессе телемоста с ведущими университетами страны объявил о необходимости представления студентам на раннем этапе не менее полной информации о потенциальных работодателях. Об этом Владимир Путин сказал в процессе телемоста с ведущими российскими университетами из Казанского федерального университета.

Глава государства предложил попросить управляющих институтов, чтобы студенты получали дополнительные данные.

По мнению президента, информация о работодателях даст возможность студентам проще определиться со специализацией и быть не менее нацеленными на поиски контактов с потенциальными работодателями.

Путин также одобрил предложение студентов СПБГУ об использовании QR-кодов в печатных дипломах, которые дозволят в электронном виде получать информацию о выпускниках. Таким методом, считают они, работодатели смогут получать самые различные сведения о выпускниках.