Трамп о визите в Давос: «Расскажу о процветании США»

Показать меню
Актуально
Какой месяц станет самым худшим в 2018 году – рассказал астролог - 17:07 Какой месяц станет самым худшим в 2018 году – рассказал астролог Путин принял приглашение посетить Аргентину - 17:09 Путин принял приглашение посетить Аргентину Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» - 17:09 Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» Путин прокомментировал поиск субмарины «Сан-Хуан» российской стороной - 17:10 Путин прокомментировал поиск субмарины «Сан-Хуан» российской стороной Правительство Латвии одобрило перевод русских школ на латышский язык - 17:10 Правительство Латвии одобрило перевод русских школ на латышский язык Ректор МГАХИ: Поддержу Путина на выборах - 17:10 Ректор МГАХИ: Поддержу Путина на выборах США уже проиграли: эксперт из Израиля рассказал, как Россия помешала Штатам - 17:10 США уже проиграли: эксперт из Израиля рассказал, как Россия помешала Штатам ослабить Китай СБУ нашла «сепаратистов» в Черновицкой области Украины - 17:14 СБУ нашла «сепаратистов» в Черновицкой области Украины В Минкомсвязи прогнозируют убытки Microsoft из-за ограничения продаж в РФ - 17:14 В Минкомсвязи прогнозируют убытки Microsoft из-за ограничения продаж в РФ Выборы-2018: ЦИК РФ запустил интерактивную карту с местоположением - 17:14 Выборы-2018: ЦИК РФ запустил интерактивную карту с местоположением избирательных комиссий Заработная плата Авакова: сотни тыс. оклада и роскошные прибавки - 17:14 Заработная плата Авакова: сотни тыс. оклада и роскошные прибавки Путин спросил у Макри о ценностях Аргентины во главе G20 - 17:14 Путин спросил у Макри о ценностях Аргентины во главе G20 Российские биатлонисты готовы отказаться от участия в Олимпиаде-2018 - 17:16 Российские биатлонисты готовы отказаться от участия в Олимпиаде-2018 Только трое биатлонистов — Бабиков, Акимова и Кайшева — допущены МОК к участию - 17:16 Только трое биатлонистов — Бабиков, Акимова и Кайшева — допущены МОК к участию в Олимпиаде-2018 Роман Капаклы и Марина Африкантова обязательно сыграют свадьбу - 17:21 Роман Капаклы и Марина Африкантова обязательно сыграют свадьбу Экс-футболист сборной Англии Леннон перешел из "Эвертона" в "Бернли" - 17:30 Экс-футболист сборной Англии Леннон перешел из Надаль, снявшийся с Australian Open: пока не знаю степени серьезности травмы - 17:30 Надаль, снявшийся с Australian Open: пока не знаю степени серьезности травмы
» » Трамп о визите в Давос: «Расскажу о процветании США»

Трамп о визите в Давос: «Расскажу о процветании США»


Добавлено: 25 янв 2018 в 14:58, Категория: Украина
Трамп о визите в Давос: «Расскажу о процветании США»

Президент США Дональд Трамп приехал в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.

До этого он прибыл в Цюрих, где сразу сел на самолет в Давос. При этом перед отлетом он написал в своем в Twitter, что в Швейцарии расскажет об экономическом процветании США.

Американский лидер отметил: «Скоро отправлюсь в Давос, Швейцария, чтобы рассказать миру, насколько велика Америка и что делает. Наша экономика в настоящее время процветает и все, что я делаю, будет только улучшаться … Наша страна наконец-то выиграла!».



Материалы по теме:

Трамп: «Наша страна наконец-то снова побеждает!»
Сборная Швейцарии победила "Давос" и вышла в финал Кубка Шпенглера
Новые назначения: Трамп определился с министром образования
Пушков пошутил над поездкой Порошенко на экономический форум в Давос
Добавлено: 25 янв 2018 в 14:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
«Это что-то с чем-то» — опубликован тизер фильма Саакашвили про Украину (ВИДЕО)

«Это что-то с чем-то» — опубликован тизер фильма Саакашвили про Украину (ВИДЕО)

За Беларусь на Олимпиаде-2018 выступят 28 спортсменов в шести видах спорта

За Беларусь на Олимпиаде-2018 выступят 28 спортсменов в шести видах спорта

Футболисты юношеской сборной России проиграли исландцам на турнире в Минске

Футболисты юношеской сборной России проиграли исландцам на турнире в Минске

Саблин: у

Саблин: у "Волгаря" нет задачи вылететь из ФНЛ, клуб должен сохранить место в лиге

Загрузка...



Лента новостей
«Еще не сдохла»: Жириновский высмеял гимны Украины и Польши (ВИДЕО) - 16:42 «Еще не сдохла»: Жириновский высмеял гимны Украины и Польши (ВИДЕО)"Лацио" избежал закрытия стадиона по итогам "дела Анны Франк" - 16:38 IAAF допустила Ласицкене и еще 17 россиян к международным стартам в 2018 году - 16:38 IAAF допустила Ласицкене и еще 17 россиян к международным стартам в 2018 годуОпубликован календарь Мировой серии по хайдайвингу на предстоящий сезон - 16:37 Опубликован календарь Мировой серии по хайдайвингу на предстоящий сезонНовичок ЦСКА Бистрович будет выступать под номером Рахимича и Еременко - 16:37 Новичок ЦСКА Бистрович будет выступать под номером Рахимича и ЕременкоБратья Брайан проиграли Кабалю и Фаре в полуфинале Australian Open - 16:37 Братья Брайан проиграли Кабалю и Фаре в полуфинале Australian OpenВоеннослужащие российской военной базы в Абхазии примут участие в отборочных этапах около 20 - 16:35 Военнослужащие российской военной базы в Абхазии примут участие в отборочных этапах около 20 конкурсов «АрМИ-2018»Артрасчеты российской военной базы в Абхазии осваивают мортирную стрельбы из гаубиц «Акация» - 16:35 Артрасчеты российской военной базы в Абхазии осваивают мортирную стрельбы из гаубиц «Акация»Разведчики ЮВО в Карачаево-Черкесии учатся преодолевать горные реки - 16:35 Разведчики ЮВО в Карачаево-Черкесии учатся преодолевать горные рекиСаперы ЮВО на Кубани получили новейшие образцы средств инженерной разведки и защиты - 16:35 Саперы ЮВО на Кубани получили новейшие образцы средств инженерной разведки и защитыАнтон Шипулин: Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся! - 16:30 Антон Шипулин: Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!Анфиса Резцова: Будут медали, не будет медалей — мы должны доказать, что в любой ситуации боремся - 16:30 Анфиса Резцова: Будут медали, не будет медалей — мы должны доказать, что в любой ситуации боремся до концаДмитрий Губерниев: Биатлонист Матвей Елисеев может выступить на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане - 16:30 Дмитрий Губерниев: Биатлонист Матвей Елисеев может выступить на Олимпиаде-2018 в ПхёнчханеПутин навестил в больнице бывшего президента Татарстана - 16:23 Путин навестил в больнице бывшего президента Татарстана
Последние новости
Скандал в Давосе: Порошенко посоветовал журналистке снять вышиванку после вопроса о войне - 17:03 Скандал в Давосе: Порошенко посоветовал журналистке снять вышиванку после вопроса о войне Андрей Шевченко рассказал о ближайших планах сборной Украины - 17:00 Андрей Шевченко рассказал о ближайших планах сборной Украины Грипп и ОРЗ повышают риск инфаркта у пожилых людей, - исследование - 17:00 Грипп и ОРЗ повышают риск инфаркта у пожилых людей, - исследование Украина сохраняет шансы на вступление в Европейский Союз - 17:00 Украина сохраняет шансы на вступление в Европейский Союз Кабинет Министров Украины не принял решения об увольнении скандального чиновника - 17:00 Кабинет Министров Украины не принял решения об увольнении скандального чиновника Владимиру Путину в Казани продемонстрировали полет нового Ту-160М - 16:56 Владимиру Путину в Казани продемонстрировали полет нового Ту-160М Володарский мост разведут в Петербурге в ночь на 26 января - 16:56 Володарский мост разведут в Петербурге в ночь на 26 января Посольство Украины потребовало от парижского магазина разобраться с «неправильным» Крымом на - 16:52 Посольство Украины потребовало от парижского магазина разобраться с «неправильным» Крымом на глобусах Кремль: Отзыв прокатного удостоверения "Смерти Сталина" не является цензурой - 16:49 Кремль: Отзыв прокатного удостоверения В Донбассе задержали мужчину, расчленившего своего друга - 16:45 В Донбассе задержали мужчину, расчленившего своего друга Боевики запугивают жителей ОРДЛО наступлением ВСУ - 16:45 Боевики запугивают жителей ОРДЛО наступлением ВСУ Оккупанты «ЛНР» подтвердили, «призыв» мужчин на «военные сборы» - 16:45 Оккупанты «ЛНР» подтвердили, «призыв» мужчин на «военные сборы» Японец искупался в Якутии при -60 градусах (ВИДЕО) - 16:42 Японец искупался в Якутии при -60 градусах (ВИДЕО)
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"