Трамп о визите в Давос: «Расскажу о процветании США»

Президент США Дональд Трамп приехал в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.

До этого он прибыл в Цюрих, где сразу сел на самолет в Давос. При этом перед отлетом он написал в своем в Twitter, что в Швейцарии расскажет об экономическом процветании США.

Американский лидер отметил: «Скоро отправлюсь в Давос, Швейцария, чтобы рассказать миру, насколько велика Америка и что делает. Наша экономика в настоящее время процветает и все, что я делаю, будет только улучшаться … Наша страна наконец-то выиграла!».