«Часы демонстрируют две мин. до ядерной полуночи», — объявила президент данной авторитетной организации Рейчел Бронсон.

«Ситуация с ядерным оружием на планете близка к катастрофе», — отметила Бронсон.

«В течение 2014 года мы могли видеть, как все ядерные державы вкладывали средства в развитие собственных ядерных арсеналов», — сообщили сотрудники редакции. Журнал отмечает, что «что КНДР проводит ракетные и ядерные испытания», а «программа конфигурации ядерных сил США оставляет возможность для поднятия роли ядерного оружия». «Мы видим, что государства в Юго-Восточной Азии и Южной Азии делают больший упор на наращивание собственных ядерных и обыденных вооружений». «Беспокоит то, что на данный момент, при Трампе, трудно предсказать, как США планируют в дальнейшем использовать свое ядерное оружие», — выделила президент издания.

Население Земли еще на 30 секунд приблизилось к ядерной катастрофе. Это почти рекорд: так недалеко к плучноси стрелки символических часов не приближались с момента первого тестирования ядерной бомбы в 1953 г.

В первый раз Часы Судного дня начали работать в 1947.

Решение было принято с учётом роста напряжённости на Корейском полуострове и недавним ухудшением отношений между США и Северной Кореей.

В последнее время стрелки переводят только вперед. Тогда СССР и США с разницей всего в девять месяцев провели тестирования собственных термоядерных бомб. Дальше всего от полуночи они стояли в 1991-ом - после холодной войны ученые считали, что от апокалипсиса население Земли отделяли 17 минут.