Умерла Людмила Сенчина

В Санкт-Петербурге на 68-м году жизни скончалась певица, народная артистка России Людмила Сенчина.

Как сообщил РИА Новости ее продюсер Владимир Андреев, «Людмила Петровна скончалась сегодня утром в больнице. Она болела».

В беседе с «Интерфаксом» продюсер уточнил, что Сенчина болела на протяжении последних полутора лет. От чего именно она страдала, не сообщается.

О дате и времени похорон пока также ничего не известно.

Людмила Сенчина известна по песням «Золушка», «День рождения», «Лесной олень» и многим другим.