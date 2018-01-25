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В 2018 г в президентских выборах приняло участие рекордное число женщин — ЦИК


Добавлено: 25 янв 2018 в 09:51, Категория: Политика
В 2018 г в президентских выборах приняло участие рекордное число женщин — ЦИК

Президентская кампания этого 2018 стала рекордной по числу женщин, передала секретарь избиркома Майя Гришина. В Центризбиркоме назвали это общемировой тенденцией.

По ее словам, выборы «можно назвать рекордными по количеству желающих, как-то заявивших о себе», а кроме этого по количеству «молодых, активных, привлекательных» женщин. «Довольно удачно работают женщины», — цитирует канал RT секретаря центризбиркома Майю Гришину. «Многие пришли в ЦИК и добились, чтобы их группы поддержки были зарегистрированы, и на текущий момент собирают подписи», — сообщила Гришина репортерам RT. В качестве претендентов уже зарегистрированы две из них, еще 13 собирают подписи избирателей. Из них 5 женщин: Ксения Собчак, Екатерина Гордон, Наталья Лисицына, Ирина Волынец и Эльвира Агурбаш.

«Мне кажется, это общемировая тенденция». — прибавила она. «Довольно удачно работают женщины», — поведала она репортерам. По ее словам, из них 5 человек — женщины. Следом выдвинулась и тележурналистка Екатерина Гордон, заручившаяся поддержкой «Партии хороших дел», пишет Федеральное агентство новостеи.



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Добавлено: 25 янв 2018 в 09:51, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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