В центре Киева построят Roshen Plaza

Крупнейшая кондитерская фабрика Киева – Рошен, которая раньше носила имя Карла Маркса, превратится в Roshen Plaza.Об этом рассказал президент и миноритарный акционер корпорации Roshen Вячеслав Москалевский."Она потихоньку превращается в памятник. В этом году мы переезжаем в заводское здание, там будет офис нашей компании. Кроме этого, мы хотим дать этой фабрике новую жизнь. Условное название – Рошен Плаза", – сказал он.По его словам, территория фабрики должна превратиться в общественное пространство. Например, в следующем году там хотят открыть бесплатный каток."Через год в этом здании откроется магазин с постоянно действующей маленькой линией, чтобы каждый желающий мог прийти и увидеть, как делают шоколад", - говорит он."Кроме этого, мы хотим создать там нечто вроде технического музея или fab lab – небольшую фабричную мастерскую, где можно изготавливать какие-то детали на станках", – отметил Москалевский.Однако, по его словам, пока корпорация еще находится в поиске концепции.Глава Roshen также отметил, что в центре города заниматься производством бессмысленно, так как туда сложно приехать и сложно уехать.Президент Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen. После вступления в должность главы государства он нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU.Однако "в связи с отсутствием покупателей" в январе 2016 года президент заявил о подписании договора о передаче кондитерской корпорации в траст.В апреле 2016 года инвестиционная компания ICU заявила о завершении передачи в "слепой" траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в корпорации Roshen. Он передал свою 85%-ную долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust.Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд Кондитеринвест, еще четырем топ-менеджерам - по 0,5%.Позже Порошенко заявил о том, что не влияет на свои активы в Roshen.