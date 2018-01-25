В «ДНР» резко активизировалась «призывная» пропаганда на «службу в армию»

На территории ОРДО с начала нового 2018 года началась очередная волна «призыва» на службу в НВФ.

Группа «Информационное сопротивление» сообщает, что население не проявляет энтузиазма по поводу «службы» в рядах боевиков, поэтому было значительно усилено пропагандистское влияние.

Эксперты отметили: «Такого пропагандистского подъема, с которым зовут граждан призывного возраста встать на защиту „отечества“, не наблюдалось с 2015 года». Сообщается, что «призывников» пытаются мотивировать, обещая оплату в виде 15 тыс. российских рублей рядовому составу и до 100 тыс. «офицерам».

Данные призывы звучат с бигбордов, рупоров на улицах и громкоговорителей в общественном транспорте, а также адресуются телезрителям местного TV. В «ИС» добавили: «Это мало влияет на настрой населения: люди не спешат в ряды террористов, а самые проворные родители отправляют сыновей на подконтрольную Украине территорию».