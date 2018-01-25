В Донбассе задержали мужчину, расчленившего своего друга

В Константиновке Донецкой области полицейские задержали местного жителя, который ранее расчленил тело знакомого.

В ГУНП Донецкой области сообщили, что в балке 20 января местным жителем были найдены отдельные части тела, принадлежащие мужчине. В ходе осмотра места происшествия, через сутки правоохранители нашли и другие останки. Во время экспертизы выяснилось, что смерть гражданина 1972 года рождения была естественной (в результате тромбофилии), поэтому перед силовиками стояла задача установить, кто и для чего расчленил и выбросил тело уже погибшего мужчины.

Правоохранителям удалось выяснить, что погибший нередко гостил у 56-летнего знакомого, проживавшего неподалеку от места, где и были найдены останки. Во время допроса мужчина сознался, что накануне происшествия выпивал с погибшим. Он оставил своего приятеля на несколько часов одного, а когда вернулся, тот уже был мертв. Подозреваемый запаниковал и вынес погибшего на балкон, после чего решил избавиться от тела таким жестоким способом.

На данный момент полицейские решают вопрос об избрании ему меры пресечения.