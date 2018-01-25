В Госдуме обсудили вопрос совершенствования законодательства в свободе совести

В рамках VI Рождественских Парламентских встреч XXVI Международных Рождественских образовательных чтений Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений провел «круглый стол» на тему «Религия и право: 20 лет Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Участники «круглого стола» обсудили практику реализации Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и предложения по его совершенствованию с учетом существенного повышения роли религиозных организаций, в первую очередь, относящихся к традиционным конфессиям, в сохранении духовно-нравственной основы российского общества.

Председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов назвал доброй традицией проведение встреч с целью подведения итогов и определения основных направлений работы в области совершенствования отношений между государством и церковью.

Читайте по теме

Михаил Романов: «Рождественские встречи призваны напомнить об опасности безверия»

Как отметил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, «тенденция укрепления межконфессионального мира и снижения межрелигиозной напряженности в России во многом является следствием правильного правоприменения действующего законодательства».

«Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», принятый двадцать лет назад, полностью себя оправдал и позволил уточнить государственно-религиозные отношения, представить гарантии невмешательства органов государственной власти во внутренние установления религиозных организаций, — считает Сергей Гаврилов, — в то же время данный законодательный акт сформировал механизм государственного надзора за соблюдением прав граждан и обеспечения безопасности государства».

Законодательство в сфере свободы совести, по мнению депутата Госдумы Сергея Гаврилова, в значительной степени препятствует развитию тоталитарных сект и поддерживает основные конфессии в России.

Он также напомнил о завершении работы над важнейшим законопроектом, касающимся регулирования добровольческой (волонтерской) деятельности.

Парламентарий считает, что необходимо поддерживать добровольческую деятельность религиозных организаций в сфере социального служения — помощи сиротам, больным, а также в сфере образования и патриотического воспитания.

«Духовное единство в виде симфонии отношений государства и церкви поможет нашему народу, нашей Родине обеспечить духовно-нравственное возрождение», — заключил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Заместитель Председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева в своем выступлении отметила, что в качестве современных вызовов видит, в частности, духовное воспитание молодого поколения, роль религиозного образования, использование религиозной атрибутики в светских школах, вопросы семьи, поддержку многодетных, малоимущих.

«Все эти сложные вопросы требуют от законодательной и исполнительной власти, религиозных организаций, общества и от каждого из нас консолидации усилий и ведения современного диалога, в том числе межконфессионального», — отметила Ольга Тимофеева.

Заместитель Председателя Государственной Думы Петр Толстой высказал мнение о том, что «у России и Европы абсолютно разные пути и ценности».

«Сейчас настало время для нашей страны искать свой собственный путь с опорой на свою великую историю, духовно-нравственные ценности, ради которых наши отцы и деды отдали свои жизни. Сделать это без помощи церкви невозможно. И в данном случае речь идет обо всех традиционных религиях. Если мы будем продолжать повторять те ходы, которые до нас сделали наши коллеги в Западной Европе — будущего у России не будет», — подчеркнул Петр Толстой.

Руководитель Юридической службы Московской Патриархии Игумения Ксения (Чернега) представила содержательный доклад с обзором законодательных изменений, которые были внесены за период 2010-2018 г.г., и отметила, что за минувшие годы органы законодательной власти при взаимодействии с Русской Православной Церковью провели масштабную работу по доработке федерального законодательства в целях обеспечения надлежащих прав и законных интересов религиозных организаций в различных сферах общественной жизнедеятельности, таким образом, было принято более 20 Федеральных законов, которые вносят изменения в различные законодательные акты.

О перспективах взаимодействии законодателей и представителей религиозных конфессий рассказал Первый заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин. В частности, парламентарий обратил внимание на вопросы законодательного закрепления статуса религиозного персонала и возможности предоставления им услуг социальной защиты, а также на проблему борьбы с тоталитарными сектами и пропаганды терроризма.

Первый заместитель председателя Синодального отдела Московской Патриархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков осветил исторический аспект создания Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и работы Государственной Думы на ниве взаимоотношений церкви и государства.

Митрополит Московский и всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилий обратил внимание присутствующих на важность защиты свободы совести.

«Закон о свободе совести является гарантией охраны свободы совести, необходимой для того, чтобы мы оставались православными людьми», — пояснил Митрополит Корнилий.

Митрополит Белгородский и Старооскольский, Председатель Синодального Миссионерского отдела Московского Патриархата Иоанн отметил, что «Закон о свободе совести при принятии вызвал неоднозначную реакцию во всем мире, потому что в этом законе в преамбуле отмечена культурообразующая роль православия».

«Сегодня сформировалось другое устремление, наблюдается колоссальный нравственный запрос общества. Достигнуть успехов при дальнейшем развитии данного закона можно только услышав запрос от нашего общества», — заключил Митрополит Иоанн.

Муфтий Москвы, Имам Московской Соборной мечети Ильдар Аляутдинов, говоря о вопросах воспитания современного общества и борьбе с воздействием ложных идеологий на молодое поколение, отметил, что «государство должно тесно взаимодействовать с религией — это неизбежно и, с учетом идеологических веяний извне, в этом есть гарантия государственной безопасности».

Участники «круглого стола» согласились с мнением Митрополита Воронежского и Лискинского Сергия о том, что «закон о свободе совести нужно пересмотреть в целом с учетом новых условий жизни и тех задач, которые сейчас ставит время перед российским обществом».

Выступившие в ходе заседания представители традиционных конфессий также поддержали необходимость укрепления межконфессионального и межнационального мира в целях единства российской нации.

Для кого высшее образование останется бесплатным?

В России могут запретить рекламу лекарств в СМИ

В Россию возвращаются вытрезвители