В КНДР сделали неожиданное обращение к корейской нации

Северная Корея призывала смягчить военную напряженность между Пхеньяном и Сеулом.

В обращении властей Северной Кореи к корейской нации сообщается, что объединение корейской нации является важнейшей задачей. Также, отмечается, что КНДР и Южная Корея должны самостоятельно определиться с воссоединением — вмешательство третьих сторон в этот вопрос недопустимо.

Кроме того, северокорейские власти предложили снизить критику ракетной и ядерной программ КНДР. По их мнению, в Пхеньяне, не мешают оздоровлению отношений между Севером и Югом.

Северная Корея также призвала корейскую нацию противодействовать США, которые «провоцируют ядерную войну».

Кроме того, было предложено активизировать гуманитарные и политические контакты между Севером и Югом. При этом подчеркивается необходимость укрепления связей между партиями.

Помимо этого, северокорейские власти выразили надежду, что 2018-й станет «годом крутого поворота» в вопросе сближения позиций сторон.