В Кременчуге разбился вертолет, судьба пассажиров неизвестна

В Кременчуге разбился вертолет Ми-8.

Отмечается, что скорее всего машина задела линию электропередачи. Облуправление ГСЧС сообщает, что на борту могло находиться 4 человека, их судьба на сейчас не известна.

Спикер ГСЧС Полтавской области Светлана Рыбалко сообщил, что информация о том, что вертолет задел телевизионную вышку, является ложной. В полиции сообщают, скорее всего, погибло три человека. Сотрудники полиции и спасатели работают на месте происшествия. Спикер Нацполиции области Юрий Сулаев отметили: «По предварительным данным, вертолет является частным. он осуществлял тренировочный полет».