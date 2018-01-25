В «ЛДНР» рассказали, что доставили «белые грузовики» МЧС РФ

В «МЧС ДНР» сообщили, что семьдесят третий гуманитарный конвой МЧС России доставил в оккупированный Донецк более 36 тысяч наборов детского питания.

В «ведомстве» отметили: «Сегодня российский гуманитарный конвой прибыл в составе 20 автомобилей МЧС Российской Федерации с гуманитарным грузом общим весом почти 286 тонн. В его состав вошли 10 054 наборов для детей до года и 26 283 — для детей от года до трех лет».

В то же время в «МЧС ЛНР» сообщили, что 15 автомобилей доставили более 144,8 тонн гуманитарного груза, в том числе — 42,55 тонн (5682 единиц) продуктовых наборов для детей в возрасте от рождения до года, 102,31 тонны (12 742 единиц) продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет.