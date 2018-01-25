В Музее ЦСКА наградили медалями военнослужащих

Приказами Министра обороны Российской Федерации За высокие показатели в служебной деятельности, проявленные при выполнении обязанностей военной службы, за добросовестное исполнение трудовых обязанностей:

Медалью «За воинскую доблесть» II степени награждена инструктор спортивной команды (по военно-прикладным видам спорта) младших сержант Ольга Погребицкая;

Медалью «За воинскую доблесть» II степени награждена инструктор спортивной команды (по военно-прикладным видам спорта) прапорщик Анна Цыганова;

Почетной грамотой Министерства обороны Российской Федерации награжден тренер спортивной команды (по военно-прикладным видам спорта) Сергей Иванович Сигов.