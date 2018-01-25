В ООН официально передали следствию копию письма Януковича Путину

Следователи получили официальным путем от секретариата ООН фотокопию письма экс-президента Виктора Януковича в адрес президента России Владимира Путина от 1 марта 2014 года.Об этом заявил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, передает "Интерфакс-Украина".В письме Янукович просил использовать Вооруженные силы России на территории Украины."Следователи во время служебной командировки в Нью-Йорк через представительство Украины в ООН путем запроса получили от секретариата ООН сопроводительным письмом с гербовой печатью фотокопии обращения Чуркина (тогдашний постоянный представитель России при ООН, - ред.) о признании официальным документом письмо Януковича к президенту РФ, а также фотокопию самого письма Януковича Путину. Этот документ приобщен к материалам уголовного производства", - отметил Кравченко.