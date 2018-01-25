В ОРЛО «МГБ ЛНР» выдворило обвиняемого в «шпионаже»

В «МГБ ЛНР» заявили о задержании жителя оккупированного Рубежного Романа Кунченко по обвинению в сотрудничестве с СБУ.

Боевики отметили, что мужчина был включен в списки на обмен удерживаемых лиц и приехал в оккупированный Луганск под видом военнопленного.

По их словам, в его задания якобы входил сбор данных медицинских работников, «чиновников» и «правоохранителей».

В «ведомстве» подчеркнули: «Его деятельность была своевременно пресечена, в связи с чем, агент и провокатор СБУ не успел выполнить задание своих кураторов и нанести ущерб интересам государственной безопасности Республики».

Кроме того, боевики инкриминируют задержанному «шпионаж» в пользу украинской стороны, но несмотря на это утверждают, что выдворили Кунченко за пределы подконтрольной «ЛНР» территории с запретом въезда сроком на 10 лет.