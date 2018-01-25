В «Пионере» демонстрируют фильм «Смерть Сталина», невзирая на отзыв лицензии

В интернете утверждают, что ближайшая дата, на которую есть билеты, — 3 февраля. Все билеты на сеансы в ближайшие дни распроданы. Не было никаких протестов против показа картины, отмечает издание.

В кинозале «Пионер» на Кутузовском проспекте в российской столице начали демонстрировать фильм «Смерть Сталина». Публичный совет при ведомстве счел картину оскорбительной. Затем в комментариях к публикации о кинофильме в инстаграме «Пионера» возникла запись от имени кинотеатра о том, что там ожидают «заявления прокатчика». «Если ранее кинотеатр уже совершал подобное нарушение либо продолжит демонстрировать фильм, то штраф возрастет до 100-200 тыс. руб».

До этого Минкультуры отозвало прокатное свидетельство у английской черной комедии «Смерть Сталина», ссылаясь на «мнение общественности» и вероятные нарушения законодательства. 25 января запись о «Смерти Сталина» из реестра пропала. Неофициальная — публичный совет Минкультуры возмутился насмешками над деятелями Коммунистической партии СССР.

Чиновники сочли фильм оскорбляющим советский народ — Минкульт запретил его трансляцию. За отзыв прокатного удостворения у фильма высказались и в государственной думе, в частности, депутат Елена Драпеко. Как до этого поясняли РБК в пресс-центре Минкультуры РФ, показ иностранных лент без прокатного удостоверения допускается только в рамках проведения интернациональных фестивалей.

В конце осени министр культуры, отвечая на вопрос о вероятном запрете «Смерти Сталина» сообщил, что «у нас свобода слова».