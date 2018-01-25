Дополнительные доходы бюджета России от участия в сделке с Оhufybpfwbtq стран-экспортеров нефти (ОПЕК) составили «около 800 млрд рублей», заявил ТАСС вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович.

Дворкович находится на экономическом форуме в швейцарском Давосе. Накануне, выступая на энергетической сессии форуме, он назвал Александра Новака, который ведет все переговоры России с ОПЕК, «лучшим министром энергетики в мире».

Сам Новак ранее оценивал дополнительные поступления в бюджет от сделки по заморозке нефтедобычи в 700 млрд — 1 трлн рублей.

Сделка была заключена в конце 2016 года, действовала весь 2017 год и была продлена до конца 2018 года.