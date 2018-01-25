В РФ могут начать выдавать водителям-новичкам временные права

Специалисты считают, что такое новшество является «действенной мерой, позволяющей сохранять воздействие на экс-учеников».

Как пояснили в Союзе автошкол, при замене временных прав на регулярные должны учитываться все допущенные водителем нарушения и квалифицироваться по степени опасности, пишет РТ.

Предполагается, что после 2-х лет, водители получат регулярные удостоверения. В ГИБДД сообщили, что изучат предложение конгресса автошкол. Соответствующее предложение содержится в резолюции 3-го Конгресса автошкол, направленной в ГИБДД, информирует канал RT.

Водителям-новичкам предлагают выдавать временные водительское удостоверение сроком на два года с следующим обменом на регулярные.

Кроме того, авторы идеи считают необходимым ограничить неопытных водителей в скорости, в транспортировке пассажиров, а еще в движении в ночное время. Предполагается, что с такими документами водители будут ездить два года. «Начинающий шофёр должен быть сам заинтересован в осторожной езде, чтобы в окончательном итоге получить постоянное водительское удостоверение», — говорится в документе. Например, для учеников могут ввести повышенные штрафы за нарушение ПДД и ограничения на проезд по скоростным трассам.