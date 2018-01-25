В РФ в первый раз признали однополый брак между мужчинами

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский зарегистрировали брак в Копенгагене 4 января, а потом подали документы о регистрации вместе с заверенными нотариальными переводами в многофункциональный центр услуг (МФЦ) в столице России, рассказали на телеканале.

В Российской Федерации в первый раз признали брак между мужчинами. Новобрачные предоставили заведению все нужные документы с нотариально заверенным переводом. По их словам, это 1-ый случай в русской истории. Также уточняется, что работник центра «без ненужных вопросов» установил им штамп в паспорте в графе о семейном положении. В МФЦ им якобы поставили соответствующую печать в паспорте в графе о семейном положении. Как поведали новобрачные каналу Дождь, работник заведения оформил документы без ненужных вопросов и не меняясь в лице.

В пресс-центре управления ЗАГС столицы корреспондентам канала не смогли дать четкого ответа на вопрос, была ли похожая процедура юридически верной. Уполномоченный заведения сослался на семейный кодекс, в котором сообщается, что для заключения брака нужны взаимное вольное соглашение мужчины и женщины, вступающих в брак. О принадлежности заключающих брак людей к одному полу в статье не говорится. «Ваш вопрос имел бы смысл в случае, если бы в Семейном кодексе РФ была применена другая формулировка. Предстоящее рассмотрение Вашего вопроса думаю нецелесообразным», — ответили Дождю в пресс-центре.

В течении прошлого года в северной столице зарегистрировали брак между девушкой и трансгеденром.