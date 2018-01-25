В Роскомнадзоре опровергли рост числа «групп смерти» в соцсетях

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство в последнее время не фиксировало увеличение числа групп, призывающих к суициду. Он сообщил РИА Новости, что они не успевают набрать популярности из-за незамедлительной блокировки.

«Мы здесь не фиксируем никакого роста, а мы смотрим в ежедневном и еженедельном разрезе постоянно», — сказал Субботин. По его словам, за сутки удаляется 250-300 аккаунтов, средняя продолжительность их существования до блокировки 1-3 часа.

Комментарий чиновника вызван публикацией «Известий», в которой эксперты издания сообщили о новой волне популярности призывающих к суициду групп «ВКонтакте».