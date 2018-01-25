В Северодонецке военный Нацгвардии покончил с собой

В Северодонецке Луганской области во время несения службы по охране административного здания Апелляционного суда области совершил самоубийство 22-летний военнослужащий Нацгвардии.

В областном управлении Нацполиции сообщают: «Сегодня, около 06:30 в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от старшего наряда охраны Апелляционного суда Луганской области о том, что во время несения службы наряда в составе трех военнослужащих 22-летний солдат НГУ совершил самоубийство».

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Также, изъято табельное оружие погибшего. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ст. 115 УК Украины).