В США скончался известный автор хорроров Джек Кетчам

Сегодня на 72-м году жизни скончался известный американский писатель Даллас Мэйр, известный под псевдонимом Джек Кетчам.

Так, агент писателя Элис Мартел в комментарии Entertainment Weekly заявил, что он умер из-за осложнений, возникших в связи с онкологическим заболеванием.

Известно, что Джек Кетчам является автором книг «Девушка по соседству», «Коробка», «Мирное королевство» и «Время закрытия».

Напомним, что роман Кетчама «Девушка по соседству» является наиболее известным и основан на реальной истории жестокого убийства 16-летней девушки Сильвии Лайкенс в 1965 году. В 2007 году данное произведение была экранизирована.