В ульяновском лицее произошла стрельба

Полиция проводит проверку сообщений о стрельбе из пневматического оружия на территории лицея №20 Ульяновска. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Ульяновской области.

«В настоящее время установлено, что пострадавших среди учащихся и сотрудников учебного заведения нет. Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к произошедшему», — говорится в сообщении.

Как сообщает Ulgrad.ru, стрельба произошла в субботу, 20 января. Двое молодых людей стреляли из-за изгороди лицея в сторону пятиклассников, катавшихся с горки во дворе.

Директора учебного заведения Зоя Борисова рассказала, что в тот момент на горке катались четверо пятиклассников, которые ждали родителей после уроков.

По словам пятиклассников, один из парней наставил на них пистолет и предупредил, что собирается стрелять.