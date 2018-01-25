Виталий Кличко: Мне все равно, как я говорю, важно, что я делаю

На Всемирном экономическом форуме в Давосе братья Кличко получили Специальную награду за «Успешное многолетнее продвижение положительного образа Украины, а старший брат мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости поддержки Украины на всех уровнях.

Мэр столицы Украины отметил: «Меня могут обвинять, что я не Цицерон, не очень красиво говорю. Но мне безразличны оценки того, как я говорю. Главное — как оценивают то, что я делаю. Важен результат дел, а не слов. Как и в спорте».

При этом он сообщил, что благодарен младшему брату за поддержку: «Секрет успеха — мы сильны вместе. Всегда единым фронтом — мы вдвое сильнее».