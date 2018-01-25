В Красноярском крае обещают поднять заработную плату мед. работникам вдвое

Также исполняющий обязанности министра обозначил, что повышение зарплат медицинских работников заложены в бюджет Красноярского края. Об этом сказал министр здравоохранения региона Вадим Янин.

И.о. инистра здравоохранения Красноярского края Вадим Янин объявил о предстоящем повышении зарплат медиков.

Рост зарплаты медицинских работников задуман во выполнение указа президента. В 2014 г. средняя заработная плата мед. сотрудников составляла 36,2 — 198,7 тыс. руб., средний медперсонал — 16,8-102,3 тыс. руб., 20,1-99,8 тыс. руб. Основной целью поднятия зарплат является уравнение заработной платы меньшего медицинского персонала со средней зарплатой по краю. В Красноярском крае на сей день работает 9,8 тысячи медсотрудников, 25, 5 тысяч медсестер и 4,3 тысячи санитарок. Стоит обозначить, что данная цифра делиться на 140 клиник в различных зарплатных зонах.

Заработная плата медсотрудников в регионе вырастет с января. Задачу ставит депутатам региона федеральный центр. Деньги заложены в бюджет. Однако и в иных районах края оплата медицинского труда растет.