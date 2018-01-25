Публичная палата Ямала и региональный штаб корпуса наблюдателей «За чистые выборы» подписали соглашение.

Он также добавил, что публичная палата Крыма хочет укомплектовать все избирательные комиссии и участки Крыма общественными наблюдателями, которые будут следить за ходом голосования. Так как наблюдатели, которые направляются от кандидата, либо от какой-то партии, сначала, кроме наблюдения за процессом голосования, защищают интересы собственной партии или кандидата.

Государственная и областные социальные палаты могут направлять на избирательные участки собственных наблюдателей, согласно поправкам, которые были внесены в законодательство.

Отметим, что для граждан Крыма и Севастополя это будут первые президентские выборы в составе Российской Федерации после их воссоединения со страной в минувшем году. Региональная публичная палата готова предоставить по 2 наблюдающего на каждый — это уполномоченные социальных компаний региона, с которыми подписан договор о сотрудничестве.

Действующий президент Российской Федерации Владимир тоже будет участвовать в предстоящих выборах.