Владимир Путин отметил особую важность федерального закона о принятии Крыма в состав РФ

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал открытие экспозиции "100 раритетов российской государственности", которое должно состояться сегодня в Московском государственном выставочном зале "Новый Манеж".Среди предметов, которые будут экспонироваться в рамках выставки, особое место занимает документ под названием "О принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь"."Экспозиция, открывающаяся в столичном "Новом Манеже", по-настоящему уникальная. Хотя бы потому, что среди выставленных на всеобщее обозрение предметов можно увидеть федеральный закон о принятии Крыма в состав Российской Федерации", — говорится в заявлении президента России, которое появилось на официальном сайте Кремля.Кроме закона в вхождении Крыма в состав РФ, среди экспонируемых предметов присутствуют, например, Лаврентьевская летопись четырнадцатого века, духовные грамоты Ивана Калиты и Дмитрия Донского, Остромирово евангелие середины одиннадцатого столетия, Манифест об отмене крепостного права, а также другие уникальные артефакты.