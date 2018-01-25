Военнослужащие РВСН в ходе учений своевременно обнаружили и уничтожили группу условных диверсантов

Стратегические ракетчики Тейковского ракетного соединения в Ивановской области отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям, отражению ударов высокоточного оружия условного противника.

По замыслу поступившей вводной, диверсионные группы условного противника провели минирование маршрутов боевого патрулирования.

Для решения внезапно поступившей вводной привлечены подразделения противодиверсионной борьбы.

В позиционных районах соединений подвижных ракетных комплексов для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения диверсионных групп, ведения инженерной и химической разведки были применены беспилотные летательные аппараты (БЛА)

ДРГ условного противника были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям, и своевременно нейтрализованы. Группам условного противника, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.

Имитационные группы по обозначению действий ДРГ условного противника, действовавшие в каждом позиционном районе, насчитывали до 50 до 100 военнослужащих.

В настоящее время в позиционных районах соединений проводятся мероприятия по усилению разведки и наращиванию охраны и маскировки.