Военнослужащие РВСН в ходе учений своевременно обнаружили и уничтожили группу условных диверсантов

Показать меню
Актуально
Саакашвили: К смене власти приведет не третий Майдан, а массовые мирные шествия - 00:00 Саакашвили: К смене власти приведет не третий Майдан, а массовые мирные шествия Зрада: ПАСЕ приняла резолюцию по Донбассу с требованием пересмотреть закон - 00:07 Зрада: ПАСЕ приняла резолюцию по Донбассу с требованием пересмотреть закон о реинтеграции (ВИДЕО) Порошенко обсудил ситуацию на Донбассе с генсеком НАТО - 00:10 Порошенко обсудил ситуацию на Донбассе с генсеком НАТО Саакашвили: Путин сажает оппозиционеров, чтобы спастись от меня - 00:13 Саакашвили: Путин сажает оппозиционеров, чтобы спастись от меня Экипажи пилотажных групп «Соколы России» и «Русские Витязи» отработали полеты с - 00:17 Экипажи пилотажных групп «Соколы России» и «Русские Витязи» отработали полеты с дозаправкой в воздухе Путин по телефону обсудил с Эрдоганом ситуацию в Африне - 00:18 Путин по телефону обсудил с Эрдоганом ситуацию в Африне Адская ночь в «АТО»: Массовое использование тяжёлого вооружения и убитый - 00:24 Адская ночь в «АТО»: Массовое использование тяжёлого вооружения и убитый каратель Лукоянов: "Ак Барс" хотел устроить праздник для болельщиков в игре с ЦСКА - 00:27 Лукоянов: Ученые разработали новый тест для выявления 8 видов рака - 00:31 Ученые разработали новый тест для выявления 8 видов рака Sony объявила дату выхода главного эксклюзива года (ВИДЕО) - 00:31 Sony объявила дату выхода главного эксклюзива года (ВИДЕО) В США подросток устроил стрельбу в школе, не менее двух погибших - 00:35 В США подросток устроил стрельбу в школе, не менее двух погибших КХЛ: гол хоккеиста ЦСКА Капризова в матче с "Ак Барсом" был отменен ошибочно - 00:38 КХЛ: гол хоккеиста ЦСКА Капризова в матче с Вратарь Эмиль Гарипов вытащил для "Ак Барса" матч с ЦСКА, заявил Галиев - 00:38 Вратарь Эмиль Гарипов вытащил для Небензя: РФ предлагает создать орган по расследованию применения химоружия - 00:45 Небензя: РФ предлагает создать орган по расследованию применения химоружия МЧС предупреждает москвичей о тумане - 00:45 МЧС предупреждает москвичей о тумане Россия «вбивает клин» между Турцией и США, — Госдеп - 00:54 Россия «вбивает клин» между Турцией и США, — Госдеп Олимпиада-2018 в Пхенчхане: новый состав сборной России по хоккею, кто из - 00:55 Олимпиада-2018 в Пхенчхане: новый состав сборной России по хоккею, кто из хоккеистов поедет на ОИ
» » Военнослужащие РВСН в ходе учений своевременно обнаружили и уничтожили группу условных диверсантов

Военнослужащие РВСН в ходе учений своевременно обнаружили и уничтожили группу условных диверсантов


Добавлено: 25 янв 2018 в 23:26, Категория: Общество
Военнослужащие РВСН в ходе учений своевременно обнаружили и уничтожили группу условных диверсантов
 




Стратегические ракетчики Тейковского ракетного соединения в Ивановской области отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям, отражению ударов высокоточного оружия условного противника.

По замыслу поступившей вводной, диверсионные группы условного противника провели минирование маршрутов боевого патрулирования.

Для решения внезапно поступившей вводной привлечены подразделения противодиверсионной борьбы.

В позиционных районах соединений подвижных ракетных комплексов для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения диверсионных групп, ведения инженерной и химической разведки были применены беспилотные летательные аппараты (БЛА)

ДРГ условного противника были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям, и своевременно нейтрализованы. Группам условного противника, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.

Имитационные группы по обозначению действий ДРГ условного противника, действовавшие в каждом позиционном районе, насчитывали до 50 до 100 военнослужащих.

В настоящее время в позиционных районах соединений проводятся мероприятия по усилению разведки и наращиванию охраны и маскировки.



Материалы по теме:

На учении РВСН в Свердловской области расчеты комплексов с БЛА обнаружили условных диверсантов
Учение РВСН с выводом пусковых установок «Тополь» на маршруты боевого патрулирования началось в Алтайском крае
В Новосибирском соединении РВСН завершилось масштабное командно-штабное учение
Впервые на учениях РВСН широко применяются перспективные образцы БПЛА
Добавлено: 25 янв 2018 в 23:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Поздравления с Татьяниным днем 2018 в стихах и прозе – наилучшие пожелания

Поздравления с Татьяниным днем 2018 в стихах и прозе – наилучшие пожелания

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань

Сирия: Военные США убиты авиаударом ВВС Турции

Сирия: Военные США убиты авиаударом ВВС Турции

Из-за морозов в Кузбассе пострадали не менее 90 человек

Из-за морозов в Кузбассе пострадали не менее 90 человек

Загрузка...



Лента новостей
В Музее ЦСКА наградили медалями военнослужащих - 23:26 В Музее ЦСКА наградили медалями военнослужащихВоеннослужащие РВСН в ходе учений своевременно обнаружили и уничтожили группу условных диверсантов - 23:26 Военнослужащие РВСН в ходе учений своевременно обнаружили и уничтожили группу условных диверсантовСпартакиада по лыжным гонкам среди военнослужащих центральных органов военного управления прошла в - 23:26 Спартакиада по лыжным гонкам среди военнослужащих центральных органов военного управления прошла в подмосковном ОдинцовоНа Авакова готовили покушение, подозреваемые задержаны - 23:21 На Авакова готовили покушение, подозреваемые задержаныНас 10000 и мы будем сражаться с силами США! — главарь турецких боевиков обещает взять Манбидж - 23:21 Нас 10000 и мы будем сражаться с силами США! — главарь турецких боевиков обещает взять МанбиджТрамп заявил, что приехал в Давос с посланием мира - 23:16 Трамп заявил, что приехал в Давос с посланием мираЧетыре человека погибли в Кременчуге при крушении вертолета Ми-8 - 23:16 Четыре человека погибли в Кременчуге при крушении вертолета Ми-8Хоккеисты петербургского "Динамо" обыграли "Дизель" и продлили победную серию в ВХЛ - 23:10 Хоккеисты петербургского Минское "Динамо" обыграло "Слован" в матче КХЛ - 23:09 Минское Фигуристка Александра Трусова стала чемпионкой России среди юниоров - 23:09 Фигуристка Александра Трусова стала чемпионкой России среди юниоровФурсенко: вывести Дзюбу, Шатова и Анюкова из основного состава "Зенита" решил Манчини - 23:09 Фурсенко: вывести Дзюбу, Шатова и Анюкова из основного состава Белый дом некорректно сообщил содержание разговора Трампа и Эрдогана — МИД Турции - 23:06 Белый дом некорректно сообщил содержание разговора Трампа и Эрдогана — МИД ТурцииНа европейскую часть Российской Федерации надвигается мощнейший циклон - 23:06 На европейскую часть Российской Федерации надвигается мощнейший циклонНазван победитель конкурса на проектирование купчинских велодорожек - 23:06 Назван победитель конкурса на проектирование купчинских велодорожек
Последние новости
США не спешат расставаться со своим химическим оружием, — МИД - 23:58 США не спешат расставаться со своим химическим оружием, — МИД Геращенко: Полицейские «крышевали» воров на Киевском вокзале - 23:56 Геращенко: Полицейские «крышевали» воров на Киевском вокзале Лукашенко подписал «концептуально иной» декрет «о тунеядцах» - 23:49 Лукашенко подписал «концептуально иной» декрет «о тунеядцах» Студенческие объединения институтов должны напрямую работать с работодателями — Путин - 23:49 Студенческие объединения институтов должны напрямую работать с работодателями — Путин В Ярославле появился знак с буквой «Я» - 23:49 В Ярославле появился знак с буквой «Я» В РФ в первый раз признали однополый брак между мужчинами - 23:49 В РФ в первый раз признали однополый брак между мужчинами Закрыты музеи и железнодорожные станции — Наводнение в столице франции - 23:49 Закрыты музеи и железнодорожные станции — Наводнение в столице франции Вудворд о продлении контракта с Моуринью: он достиг великолепных результатов с "МЮ" - 23:49 Вудворд о продлении контракта с Моуринью: он достиг великолепных результатов с Запись детей в школы Рязани начнётся 1 февраля - 23:49 Запись детей в школы Рязани начнётся 1 февраля Нападающий Гидо Каррильо перешел из "Монако" в английский "Саутгемптон" - 23:49 Нападающий Гидо Каррильо перешел из МИД назвал злобными выпадами, обвинения в адрес РФ на встрече по химоружию в Париже - 23:37 МИД назвал злобными выпадами, обвинения в адрес РФ на встрече по химоружию в Париже Вятрович возмущен постами в честь юбилея Высоцкого - 23:35 Вятрович возмущен постами в честь юбилея Высоцкого Фильм «Смерть Сталина» нас всех обзывает ублюдками, — мнение - 23:32 Фильм «Смерть Сталина» нас всех обзывает ублюдками, — мнение
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"