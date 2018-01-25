Волкер рассказал, от кого зависит ситуация в Крыму и Донбассе

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что президент России Владимир Путин может изменить политику по Донбассу и Крыму.

Он подчеркнул: «Тактика Путина зависит только от него, не думаю, что кто-то еще принимает решения. И я вижу, что российскому правительству важно продемонстрировать, что Россия защищает русскоязычное население — так они характеризуют свои действия. Им важно, чтобы Россию воспринимали как мощную силу. Однако и большая сила может способствовать мира. И лучший способ защитить русскоязычных — дать им жить в мире. А для этого нужно прекратить конфликт… Я действительно думаю, что это возможно, что он может изменить имидж, который он презентует миру. Сейчас в Европе, в Соединенных Штатах, в разных странах мира Россию видят агрессором».

Американский политик добавил, что нет улучшений в отношениях России и США, как нет и улучшений в отношениях России и Европы: «И я думаю, что России вполне возможно кардинально изменить все. Но чтобы это произошло, Россия должна изменить свой подход к ряду вопросов. И Восточная Европа — один из них. Однако это вполне возможно, если Россия будет способствовать миру, стабилизации конфликта, выполнению Минских соглашений. Тогда это будет существенное значение, и изменило бы восприятие России».