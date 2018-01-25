Волкер уверен, что мира в Донбассе можно достичь всего за год

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что мира в Донбассе можно достичь всего за год.

По словам Волкера, среди главных целей на текущий год — мир и окончание боевых действий в Донбассе. Он подчеркнул: «Мир, вне всякого сомнения. Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Мы хотим видеть всех граждан Украины в спокойствии и безопасности. Это могло бы стать базой для начала полного выполнения минских соглашений. И всего этого можно достичь за 12 месяцев».

Также, по словам Волкера, США участвует в переговорах по Украине по просьбе «нормандской четверки» — Украины, Германии и Франции и России.