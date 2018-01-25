В рулонном газоне для стадиона «Санкт-Петербург» искали «карантинные объекты»

Об этом FlashNord сказали в пресс-центре регионального управления Россельхознадзора.

Работники управления не обнаружили карантинные объекты, а кроме этого иных нарушений.

На Крестовском острове в Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» завершена укладка газона.

Образцы рулонного газона, прибывшего в Российскую Федерацию из Дании, изучили профессионалы, карантинных объектов не найдено.

Как и любой другой груз растительного происхождения, газон подлежал обязательной проверке.

Добавим, что согласно проведенной экспертизе, никаких карантинных объектов нет. Его доставили в РФ для укладки на стадионе «Санкт-Петербург».

Напомним, что замена покрытия на стадионе началась в середине января.