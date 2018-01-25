Вудворд о продлении контракта с Моуринью: он достиг великолепных результатов с "МЮ"

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Жозе Моуринью добился великолепных результатов на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед", заявил вице-президент английского футбольного клуба Эд Вудворд, комментируя продление контракта с португальским специалистом.

Моуринью возглавил "МЮ" в 2016 году и в первый же сезон выиграл три трофея – Суперкубок Англии, Лигу Европы и Кубок английской лиги. Ранее в четверг манкунианцы объявили о продлении контракта с 54-летним тренером до 2020 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

"Жозе достиг великолепных результатов на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед", и я рад, что он согласился продлить отношения как минимум до 2020 года. Уровень его работы и его профессионализм являются исключительными, и он принял желание клуба продвигать молодых игроков самого высокого уровня в первую команду", - сказал Вудворд, чьи слова приводит официальный сайт "МЮ".

Сам Моуринью признался, что очень гордится своей работой в клубе. "Я хотел бы сказать большое спасибо владельцам и мистеру Вудворду за признание моей тяжелой работы и преданности делу. Я рад, что они чувствуют и доверяют, считая, что я буду нужным тренером этого великого клуба в обозримом будущем. Повторюсь, быть тренером "МЮ" - это честь каждый день, и я действительно счастлив", - заявил тренер.

"Мы установили очень высокие стандарты, выиграв три трофея за один сезон, но это те стандарты, стремление к которым я ожидаю от своих команд. Мы создаем условия для блестящего и успешного будущего "МЮ". Я люблю своих игроков, и мне приятно знать, что мы проведем вместе, по крайней мере, ближайшие три года", - отметил Моуринью.