В Волгоградской области продолжает холодать: синоптики обещают -19?С

В ночь на пятницу, 26 января столбик термометра по области опустится до -19 градусов мороза.

К концу недели жителям Волгоградской области вновь обещают морозную погоду до -18 градусов.

В Волгограде также будет снег ночью, днем — без осадков. В отдельных районах прогнозируется туман и гололедно-изморозевые явления.

Завтра, 25 января, утром в основной массе районов области выпадет снег от слабого до умеренного. Температура ночью: от -4 до -9 градусов мороза, кое-где -12, -17, днем -3, -8. -6?С, снег, временами туман и небольшой гололед. Кое-где они достигнут от -8 до -13 градусов мороза. В Волгограде будет теплее: днем температура воздуха составит приблизительно -8…-10?С, днем -5.

В пятницу, 26 января, по области кое-где пройдет небольшой снег.

После этого, в четверг, в городе пройдет небольшой снег. Ночью и утром туман, гололед. Порывы ветра будут достигать 11 метров за секунду.