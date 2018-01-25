В Ярославле появился знак с буквой «Я»

В основе изображения лежит образ солнца, середина которого оформлена в виде буквы «Я».

Новый знак основной Масленицы страны презентовали на совещании организационного комитета. Их открытые двери обозначает гостеприимность нашего региона. Дополняют лучи золотые капли — символы пробуждающегося весеннего солнца. Цвет охры напоминает о блинах с мёдом. Это осуществление солнечного света, первой весенней зелени и тягучего ярославского меда, с которым так лакомо есть блины. При этом именно ярославского праздника.

— Мы ждем всех в гости на яркую ярославскую Масленицу, — повествует босс департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

Стилистика и цветовая палитра логотипа выполнены на основании нового брендбука Ярославской области. Стоимость работ в итоге открытого конкурса упала с 2 млн руб. до 1,38 млн.

Бренд региона будет презентован 30 января.