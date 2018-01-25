Вятрович возмущен постами в честь юбилея Высоцкого

Директор института Нацпамяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook выразил возмущение в связи с публикациями в честь юбилея певца Владимира Высоцкого в украинском сегменте социальной сети.

«Деколонизация? В украинском сегменте Фейсбука 80 летие российского барда и повесы вспоминали значительно больше, чем такой же юбилей украинского поэта и борца за свободу», — написал Вятрович.

Владимир Вятрович в комментарии пояснил, что, по его мнению, в украинском сегменте Facebook меньше вспоминали о юбилее украинского поэта Василия Стуса.

Ранее Владимир Вятрович заявил, что в России фальсифицировали перевод книги писателя Энтони Бивора «Сталинград».

Фото: УНИАН