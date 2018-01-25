Выяснилось, сколько стоил перелет Порошенко с делегацией в Давос

Госуправление делами заплатило государственному авиационному предприятию «Украина» 1 млн 651 тыс. 314 гривен за перелет украинской делегации в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе.

Согласно данным, опубликованным в Едином веб-портале использования публичных средств. Так, зачисление средств на баланс ГАП «Украина» произошло 19 января 2018 года. В описании транзакции сказано, что данные средства потрачены на авиаперевозки украинской делегации во главе с президентом Украины Петром Порошенко — Киев-Цюрих-Киев.