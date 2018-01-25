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Закрыты музеи и железнодорожные станции — Наводнение в столице франции


Добавлено: 25 янв 2018 в 23:49, Категория: Политика
Закрыты музеи и железнодорожные станции — Наводнение в столице франции

Уровень тревоги в столице Франции повышен до предпоследнего (оранжевого), что означает «абсолютную бдительность». Чем не повод припомнить крупнейшее наводнение в столице Франции, которое случилось в далеком 1910 г?

Парижские синоптики спрогнозировали, что в Сене продолжится подъем воды из-за сильных дождей, которые уже привели к наводнениям в 20 департаментах Франции, сообщает ТАСС. Вода в Сене поднялась больше, чем на 5 метров, и ее высота продолжает расти со скоростью 1-2 сантиметра в час. Ежели паводок продолжит расти, он достигнет уровня июня 2016, что будет еще не менее ужасающим наводнением после 1910 года.

Из-за угрозы затопления в городе закрыты большие музеи, передает Conde Nast Traveler.

По данным европейского информационного агентства Artnetnews, галерея исламского искусства может восстановить работу только 28 января.

Как минимум до пятницы будут закрыты основные станции метро, в том числе у Нотр-Дама, Эйфелевой башни и Марсовым полем. Предполагается, что 3-я линия высокоскоростного метро будет закрыта до пятницы.

«В течение следующих нескольких дней вода будет прибывать, что повлечет за собой существенные разливы некоторых рек на севере и востоке страны», — докладывают в Vigicrues. В Музее д’Орсэ тоже объявили о режиме ЧС, в ночь на четверг он был закрыт.



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Добавлено: 25 янв 2018 в 23:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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