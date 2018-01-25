Запись детей в школы Рязани начнётся 1 февраля

Родители либо законные уполномоченные могут подать объявление в школе, в соответствии с графиком приема жителей либо в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

1 февраля в Краснодаре стартует прием детей в первые классы. Конечно, как правило, это касается школ Йошкар-Олы. И как и раньше документы можно подавать как в электронном виде, так и при личном обращении. И только при наличии свободных мест в школе.

Чтобы записать ребенка, нужно объявление на имя директора, паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка и документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту проживания либо пребывания на закрепленной территории. В первоочередном порядке по-прежнему будут приниматься дети, проживающие в микрорайоне, который закреплен за учебным заведением.

Стоит обозначить, что решение вопросов о закреплении школ за определенной территорией, согласно со статьей 9 ФЗ, относится к полномочиям органов местного самоуправления в сфере образования.

А, согласно со статьей 67 ФЗ, прием детей в школы осуществляется с учетом приоритета будущих первоклашек, которые проживают на территории, закрепленной за школой.

Кстати, отказать родителям в приеме их ребенка в муниципальную школу могут только из-за отсутствия в ней свободных мест.

«Если родители пожелали бы обучаться в той либо другой школе, можно обратиться в департамент образования города Кирова, и тогда уже в индивидуальном порядке будем решать вопросы по устройству детей в ту либо в иную школу, однако - при наличии в ней свободных мест, мы гарантируем со своей стороны, что ни один ребенок, который зарегистрирован на территории города Кирова, не останется без места в школах на 1 сентября».

Как передает администрация Нижнего Новгорода, по предварительным подсчетам, около 14 тыс. первоклассников будут приняты в школы города в 2018 г.