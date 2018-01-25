Жириновский -Украине: «Война начинается внезапно»

Депутат Госдумы РФ, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире ток-шоу на российском ТВ пригрозил Украине бомбардировками.

В частности, он отметил: «Они заставят вас (Украину) напасть на нас (РФ) и вам конец. Им нужна маленькая война. У нас 20 июня 1941 года тоже был мир. В реке Тиса спокойно купались немецкие солдаты, а через 2 дня началось. Война начинается внезапно. В 4 утра ваши города будут бомбить чужие самолеты, а ракетами пропашут все ваши базы».

При этом он подчеркнул, что Россия не будет воевать с США: «Сейчас в мире киберугроза и никто не может доказать, что откуда прилетело. Вы должны радоваться, что мы еще сдерживаемся».

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