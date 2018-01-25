«Звезду человечества» вывели на орбиту Земли (ФОТО)

21 января частная космическая компания Rocket Lab с территории Новой Зеландии запустила на орбиту Земли необычный зеркальный объект, наподобие тех шаров, что используются на дискотеках.

Он получил название «Звезда человечества» (Humanity Star). Создатели обещают, что спутник, облицованный 65-ю отражающими панелями и отражающий солнечный свет, будет самым ярким объектом на ночном небе после Луны.

Объект будет вращаться вокруг Земли, делая один оборот за 90 минут. Спустя 9 месяцев «дискотечный шар» сойдет с орбиты и сгорит в атмосфере.