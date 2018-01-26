4 института СО РАН объединили в Федеральный исследовательский центр

Как сказали в Федеральном агентстве научных компаний, закончился процесс реорганизации Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), который соединил 4 научные организации.

О завершении реорганизации четырех институтов СО РАН проинформировали в Федеральном агентстве научных компаний (ФАНО).

Временно исполнять обязанности руководителя Федерального центра медицины будет профессор Александр Шестопалов, который до этого возглавлял НИИ экспериментальной и клинической медицины.

«Это в том числе даст возможность ФИЦ ФТМ внести вклад в решение вопроса импортозамещения лекарственных средств и медицинских технологий, а кроме этого ускорения внедрения новых разработок в практику», — информирует pr-служба ФАНО.

Как говорится в заявлении Федерального агентства научных компаний (ФАНО) Российской Федерации, в состав центра вошли НИИ экспериментальной и клинической медицины (НИИЭКМ), НИИ молекулярной биологии и биофизики, НИИ биохимии, а еще вуз молекулярной патологии и патоморфологии.

Создание центра даст возможность проводить эксперименты, разрабатывать новые методы диагностики, профилактики и лечения «социально значимых заболеваний», а кроме этого частично решить вопрос импортозамещения медикаментов и медицинских технологий. Проект создания центра был до этого одобрен руководством РФ и РАН.

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