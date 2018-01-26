Абоненты ОРЛО получат бонусы от Vodafone

Украинский мобильный оператор Vodafone предоставит абонентам ОРЛО, пробывшим в течение недели без связи, скидки на 10 грн.

Так, на сайте компании сообщается: «Несмотря на то, что связь в Луганской области отсутствовала вследствие форс-мажорных обстоятельств, всем абонентам, которые находятся на этой территории, будут начислены бонусные средства в размере 10 грн для того, чтобы вы смогли сообщить о себе своим близким. О факте начисления мы сообщим вам в ближайшее время в SMS. Под бонусными средствами подразумевается скидка на услуги связи на сумму 10 грн с учетом НДС и ПФ».