Апелляционный суд присудил Саакашвили ночной домашний арест

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство ГПУ, назначив экс-президенту Грузии и лидеру партии «Рух новых сил» Михеилу Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 07:00.

Известно, что Саакашвили подозревают по статье Уголовного кодекса Украины в «содействии участникам преступных организаций и укрытии их преступной деятельности».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что экс-президент Грузии получил от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на свою деятельность в Украине. Саакашвили назвал ложными все обвинения в свой адрес.