Баскетболисты "Црвены Звезды" обыграли "Олимпиакос" в матче Евролиги

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Баскетболисты сербской "Црвены Звезды" обыграли на своем паркете греческий "Олимпиакос" в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, прошедшая в пятницу в Белграде, завершилась со счетом 89:78 (24:20, 19:14, 14:29, 32:15) в пользу хозяев. У победителей самым результативным на паркете был Дилан Эннис, набравший 21 очко. У гостей 16 очков на свой счет записал Вассилис Спаноулис.

В другом матче дня действующий победитель Евролиги турецкий "Фенербахче" дома одолел испанскую "Барселону" со счетом 86:82 (22:18, 20:26, 23:13, 21:25). У хозяев 24 очка набрал Брэд Уонамейкер, у гостей 21 очко на счету Томаса Эртеля.