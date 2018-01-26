Боевики «ЛНР» провели военные учения

На территории ОРЛО боевики провели учения по отработке обороны и контратаки провели в мотострелковых ротах «народной милиции ЛНР».

«Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР» Михаил Филипоненко отметил: «Проведены практические стрельбы и занятия по слаживанию мотострелковых рот, в ходе которых были отработаны различные тактические задачи ведения обороны и контратаки в случае наступления противника».

По его словам, на минувшей неделе с боевики «народной милиции ЛНР» проводились занятия по тактической, огневой и топографической подготовке, контрольные занятия по инженерной и специальной подготовке.