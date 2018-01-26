«Большой удар по украинской армии»: в Москве раскрыли истинный смысл отказа Киева от техники в Крыму

Россия – Украина, последние новости сегодня – 26 января. В Государственной думе РФ объяснили отказ Украины забрать с территории Крымского полуострова военную технику, оставленную в марте 2014 года. С комментарием по ситуации выступил депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

Парламентарий считает, что перевозка устаревшей техники из Крыма грозит украинским властям потерей репутации, и в Киеве отлично это понимают.

По словам Белика, в командовании Генштаба Украины прекрасно осознают репутационные риски в подобном мероприятии. Он указал на то, что транспортировать караваны механизмов, которые несколько десятилетий назад назывались бронетехникой, стыдно перед общественностью. Об этом сообщает издание «Парламентская газета».

Ранее сообщалось о том, что глава российского государства Владимир Путин озвучил готовность РФ передать украинской стороне оставленную в Крыму военную технику, за исключением боеприпасов, которые подлежат утилизации на месте из-за опасности детонации при транспортировке.

22 января глава украинского МИД Павел Климкин заявил об официальном отказе Киева от намерения транспортировать технику из Крыма.