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«Большой удар по украинской армии»: в Москве раскрыли истинный смысл отказа Киева от техники в Крыму


Добавлено: 26 янв 2018 в 09:38, Категория: Политика
«Большой удар по украинской армии»: в Москве раскрыли истинный смысл отказа Киева от техники в Крыму

Россия – Украина, последние новости сегодня – 26 января. В Государственной думе РФ объяснили отказ Украины забрать с территории Крымского полуострова военную технику, оставленную в марте 2014 года. С комментарием по ситуации выступил депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

Парламентарий считает, что перевозка устаревшей техники из Крыма грозит украинским властям потерей репутации, и в Киеве отлично это понимают.

По словам Белика, в командовании Генштаба Украины прекрасно осознают репутационные риски в подобном мероприятии. Он указал на то, что транспортировать караваны механизмов, которые несколько десятилетий назад назывались бронетехникой, стыдно перед общественностью. Об этом сообщает издание «Парламентская газета».

Ранее сообщалось о том, что глава российского государства Владимир Путин озвучил готовность РФ передать украинской стороне оставленную в Крыму военную технику, за исключением боеприпасов, которые подлежат утилизации на месте из-за опасности детонации при транспортировке.

22 января глава украинского МИД Павел Климкин заявил об официальном отказе Киева от намерения транспортировать технику из Крыма.



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Добавлено: 26 янв 2018 в 09:38, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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