ЦИК получил третий список доверенных лиц Путина

Тема: Президентские выборы — 2018

Избирательный штаб действующего президент РФ Владимира Путина передал в Центризбиком третий список его доверенных лиц, передает РИА «Новости».

Читайте по теме

ЦИК призвал телеканалы объективно освещать кампании кандидатов в президенты

По данным агентства, список насчитывает 63 человека. Ранее кандидат в президенты РФ уже дважды направлял списки доверенных лиц. Первый лист был доставлен в ЦИК 12 января и насчитывал 259 человек. Среди них — Анатолий Кучерена, Леонид Якубович, Александр Масляков, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Маргарита Симоньян, Владимир Урин.

Вторая часть списка поступила в ЦИК 22 января. В число доверенных лиц Путина вошли Юрий Башмет, Сергей Безруков, Михаил Боярский и Александр Калягин, Ирина Винер-Усманова, Валерий Гергиев, Елена Исинбаева и другие.

Как диалог государства и церкви поможет в развитии законодательства?

В феврале Госдума рассмотрит 168 законопроектов

Оплачивать госпошлины можно будет через МФЦ