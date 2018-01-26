Денис Юков: Я просто перестал верить в Олимпийские игры, олимпизм

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков не допущен к участию в Олимпиаде-2018. В интервью он рассказал о том, что чувствует после решения Международного олимпийского комитета, с каким настроением летит в Обихиро и почему не воспринимает случившееся как что-то личное.

— Денис, до какого момента оставалась надежда?

— В принципе до того дня, как появилась предварительная информация по недопуску. Когда слушания с предварительно назначенной даты перенесли, все же продолжал надеяться.

— Даже сложно в этот момент спрашивать с какими эмоциями летите в Обихиро на сбор, который был запланирован как предолимпийский.

— Какие эмоции? Я просто перестал верить в Олимпийские игры, олимпизм. Когда ты чистый спортсмен, когда постоянно сдаешь допинг-пробы, когда своими результатами доказываешь свой уровень, когда по тебе нет никаких доказательств и тебя, при этом, не допускают до Олимпиады, как после этого во что-то верить? Безо всяких на то доказательств тебя начинают считать «грязным» спортсменом и не допускают до Игр.

— Мы говорили перед сезоном, и прозвучало: после Пхенчхана я еще побегаю.

— Конечно, побегаю. Спорт на одной Олимпиаде не заканчивается.

— То есть в спорте вы не разочаровались?

— Абсолютно нет. Спорт остается, и я остаюсь. Я разочаровался в олимпийском движении, во всех этих допусках по непонятным критериям.

— Сейчас цели какие — удачно завершить сезон или удачно завершить сезон и выиграть судебную тяжбу?

— По судам это как там решит федерация. Отстоять свою честь и достоинство — это все конечно хорошо. Но вопрос не в этом. Я ведь не воспринимаю как личное все случившееся со мной. Я воспринимаю это как несправедливость по отношению к чистым спортсменам, которые заслужили право выступить на Играх и не смогут этого сделать. Вот в чем дело. Главное, чтобы все это не повторилось и не случилось с ребятами, которые придут в спорт, главное чтобы они не разочаровались, чтобы с ними такого не было. Вот о чем я думаю.

— Всегда и все говорят: Олимпийские игры — главная цель и мечта.

— Я ставил себе такую цель. Больше не буду ставить на это.

— А какая теперь цель? Мировые рекорды?

— Рекорд мира. Почему нет? Спорт — он ведь об этом в принципе. У меня есть три золотых медали на «полуторке» на чемпионатах мира. Почему не завоевать еще?

— Как насчет чемпионата мира в многоборье?

— Пока окончательного решения по этому поводу нет, но точно намерен выступить в финале Кубка мира в Минске.