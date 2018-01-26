Экс-губернатор Кировской области Никита Белых выступил с последним словом

Вердикт экс-губернатору Никите Белых огласят 1 февраля. Для сравнения он привел анекдот: «Мужика в деревне приходят арестовывать за самогоноварение. Однако я не гнал!» «Однако у вас есть самогонный аппарат, данного достаточно», — выступал он. Тогда мужчина попросил обвинить его и в изнасиловании. К примеру, заявляет: с предпринимателем Юрием Судгаймером, от которого, по версии следствия, добивался взятку, он действительно сталкивался. Всего, по последним имеющимся данным СК, с 2012 по 2016 год Белых, будучи губернатором, мог получить порядка 600 тыс. евро.

24 января обвинитель попросила для него 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 100 млн. руб. Вердикт будет вынесен 1 февраля.

Экс-губернатор был схвачен 24 июня позапрошлого года в одном из столичных ресторанов.

Речь прежнего губернатора продолжалась час. Я пробовал принимать решения максимально открыто и прозрачно, после многочисленных обсуждений, с учётом всех суждений и позиций. — Нельзя быть чуть-чуть беременной, и нельзя быть чуть-чуть коррупционером. «Однако корыстных целей я никогда не преследовал на службе и работал только на благо области», — прокомментировал суду один из инкриминируемых ему фрагментов Белых.

Никита Белых выступил сегодня в Пресненском суде столицы с последним словом.

Представившуюся ему возможность выступить не перед ограниченным кругом репортеров, которым удавалось попасть в СИЗО, а в переполненном зале, из которого кроме того велась видеотрансляция, экс-губернатор использовал по полной программе. Ты либо ставишь социальные интересы выше собственных, либо нет.

Он также подчеркнул, что его мечта на текущий момент - это быть рядом с супругой и детьми, которых у Белых четверо.

«Должен сказать, что мне совсем не стыдно за свою работу». Однако телекамеры на само выступление экс-губернатора Кировской области в конце рабочей недели не пустили. На прошлом совещании обвинение потребовало приговорить экс-губернатора к 10-ти годам лишения свободы. Любой человек мог обратиться ко мне с собственными вопросами и трудностями.

— Кому-то интересно поддерживать вымысел о том, что все чиновники мздоимцы и думают только о том, как нажиться за счет остальных, — говорит Белых.

Экс-губернатор Кировской области, обвиняемый в получении взяток на сумму 600 млн евро, призвал суд вынести «справедливое решение и на 100% его оправдать». Белых свою вину опровергает.

Подсудимый не стал делать политических заявлений и извинился перед теми, кто их ждал.

Что касается 24 июня 2016 г, то никаких подтверждений на видео, на аудио, что я воспринимал подарок со словами «С днем рожденья» как валютные соедства, подтверждения не нашло.